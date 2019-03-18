Fatih'te Otel Çatısında Yangın -1
1 saat önce
Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAFatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA Fatih
Küçük Ayasofya
Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:06 Kaynak: DHA
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