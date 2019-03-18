Son Dakika Haberleri: Fatih'te Otel Çatısında Yangın -1

Fatih'te Otel Çatısında Yangın -1

1 saat önce

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAFatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fatih'te Otel Çatısında Yangın -1, System.String[]
Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA

Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:06 Kaynak: DHA

Fatih, Ayasofya, Güncel
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