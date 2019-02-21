Fatih'te Otel Çatısında Yangın
1 saat önce
Fatih'te bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih
'te bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Millet Caddesi üzerindeki 7 katlı bir otelin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden otel yetkilileri, itfaiyeyi arayıp odalardaki müşterileri tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle otelin çatısında hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:58 Kaynak: AA
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