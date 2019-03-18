Fatih'te Otel Çatısında Yangın (3)
1 saat önce
FATİH Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
FATİH Küçük Ayasofya
Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:37 Kaynak: DHA
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