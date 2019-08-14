Son Dakika Haberleri: Fatih'te otel yangını
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Fatih'te otel yangını

1 saat önce

Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Sorguççu Sokak'ta bulunan bir otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler odayı sararken otelin katları dumanla kaplandı. Yangın sırasında bazı turistler dışarı çıktı bazıları da üst katlarda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri üst katta mahsur kalanları tahliye ederken, çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen bazı turistlere sağlık ekipleri müdahale etti.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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