Fatih'te Otel Yangını - Son Dakika

Saat 13: 16 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Eminönü, Kocamustafapaşa, Bakırköy ve Beyoğlu itfaiye ekiplerimiz ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın esnasında üst katlarda mahsur kalan 10 kişi olay yerinden zarar görmeden kurtarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.