Fatih'te Otel Yangını Dumandan Etkilenenler Tahliye Edildi
1 saat önce
İstanbul - FATİH'TE OTEL YANGINI DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ(Ek görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- FATİH'TE OTEL YANGINI DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ(Ek görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:42 Kaynak: DHA
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