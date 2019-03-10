Son Dakika Haberleri: Fatih'te Otel Yangını: Dumandan Etkilenenler Tahliye Edildi

Fatih'te Otel Yangını: Dumandan Etkilenenler Tahliye Edildi

53 dakika önce

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAFatih'te bulunan bir otelde çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan bazı kişiler dumandan etkilendi.

Fatih'te Otel Yangını: Dumandan Etkilenenler Tahliye Edildi, System.String[]
Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA

Fatih'te bulunan bir otelde çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan bazı kişiler dumandan etkilendi. Otelin üst katlarında bulunanlar, itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla tahliye edildi.

İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Şekerci Sokak üzerinde yer alan 7 katlı bir otelin 6'ncı katındaki odalardan birinde, saat 21.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Oda içerisindeki yangından bina içerisine yayılan dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Otel, polis ve itfaiye kontrolünde tahliye edilirken, üst katlarda konaklayan bazı kişiler itfaiyenin merdiven aracıyla indirildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yeri

İtfaiye ekipleri

Polis

Söndürme çalışmaları

Tahliyeler

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:53 Kaynak: DHA

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