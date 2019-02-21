Son Dakika Haberleri: Fatih'te Otelde Çatı Yangını

Fatih'te Otelde Çatı Yangını

47 dakika önce

FATİH'te bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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FATİH'te bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangın, 20.30 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin çatısında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelde hasar meydana geldi. 

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:15 Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, Güncel
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