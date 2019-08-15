Fatih'te otelde çıkan yangın paniğe yol açtı

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe yol açtı.

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanların kapladığı oteldeki turistler hızla binayı terk ederken, bazı turistler dumandan etkilendi.



Olay, saat 09.00 sıralarında Fatih Aksaray Sorguççu Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir otelin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, 2'inci katta bulunan bir odadan dumanların yükseldiğini gören müşteriler, durumu otel yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine otel yöneticileri otel içerisinde bulunan turistleri hızlıca tahliye ederek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Dumandan etkilenenler ambulansta tedavi edildi



Büyük korkunun yaşandığı olayda dumandan dolayı alt katlara inemeyen müşteriler itfaiyenin sepetiyle aşağıya indirildi. Panik haliyle odalarından çıkan müşteriler neye uğradıklarını şaşırırken, kısa süreli şok yaşadı. Bazı müşterilerin kişisel eşyalarını sokak üzerinde giyindikleri görülürken bazı müşteriler ise bavullarını toplayarak otelden ayrıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen müşteriler ambulansta ayakta tedavi edilirken, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından dumanı tahliye etti. Polis ekipleri otel çevresinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Can kaybının yaşanmadığı olayda otelde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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