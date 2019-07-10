Fatih'te otele kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

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Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı

Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Rumları tedirgin etti

Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir