Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)

FATİH'te 4 katlı otelin mutfak bölümündeki bacadan yükselen alevler, otelin çatışına sıçradı. Yangının ardından otel kısa sürede tahliye edilirken, alevler itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'ta bulunan otelin mutfak bacasından alevlerin çatıya sıçraması ile çıktı. Çatıdaki alevleri görenlerin İhbarı üzerine olay yerine Fatih ,Şişli,Bakırköy, Eminönü ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Otelde kalan turistler panik halde çocukları ve eşyalarıyla birlikte dışarıya çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken otelin çatısında ve mutfağında hasar oluştu. Yangın sebebiyle paniğe kapılan çocukların ağladığı görülürken, çocuklar anne ve babaları tarafından sakinleştirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.