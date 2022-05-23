Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2) - Son Dakika
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Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)

23.05.2022 23:11

FATİH'te 4 katlı otelin mutfak bölümündeki bacadan yükselen alevler, otelin çatışına sıçradı.

FATİH'te 4 katlı otelin mutfak bölümündeki bacadan yükselen alevler, otelin çatışına sıçradı. Yangının ardından otel kısa sürede tahliye edilirken, alevler itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'ta bulunan otelin mutfak bacasından alevlerin çatıya sıçraması ile çıktı. Çatıdaki alevleri görenlerin  İhbarı üzerine olay yerine Fatih ,Şişli,Bakırköy, Eminönü ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Otelde kalan turistler panik halde çocukları ve eşyalarıyla birlikte dışarıya çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken otelin çatısında ve mutfağında  hasar oluştu. Yangın sebebiyle paniğe kapılan çocukların ağladığı görülürken,  çocuklar anne ve babaları tarafından sakinleştirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2) - Son Dakika
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