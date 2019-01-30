Fatih'te Oto Fareleri Kamerada
1 saat önce
Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Asayiş Şube ekipleri, 3 ayrı oto hırsızlığı olayına karışan zanlıları kıskıvrak yakaladı.
İstanbul Fatih'te belli aralıklarla meydana gelen "Otodan Hırsızlık" ve "Mala Zarar Verme" olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bahse konu olaylarda kullanıldığı tespit edilen aracın son olarak A.A. isimli şahısta olduğunu tespit etti.
Operasyon kapsamında A.A. isimli şahıs 26 Ocak günü Bakırköy'de yakalandı. Emniyete götürülen A.A., olayları akrabası M.A. ve G.Ş. ile birlikte gerçekleştirdiklerini beyan etti. Bunun üzerine şüphelilerden M.A. isimli şahıs 26 Ocak günü, G.Ş. ise 27 Ocak günü yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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