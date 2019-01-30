Fatih'te Oto Fareleri Kamerada

- Fatih'te oto fareleri kameradaİSTANBUL - Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

- Fatih'te oto fareleri kamerada



İSTANBUL - Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Asayiş Şube ekipleri, 3 ayrı oto hırsızlığı olayına karışan zanlıları kıskıvrak yakaladı.

İstanbul Fatih'te belli aralıklarla meydana gelen "Otodan Hırsızlık" ve "Mala Zarar Verme" olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bahse konu olaylarda kullanıldığı tespit edilen aracın son olarak A.A. isimli şahısta olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında A.A. isimli şahıs 26 Ocak günü Bakırköy'de yakalandı. Yakalanarak emniyete götürülen A.A. isimli şüphelini ifadesinde olayları akrabası M.A. ve G.Ş. ile birlikte gerçekleştirdiklerini beyan etmesi üzerine şüphelilerden M.A. isimli şahıs 26 Ocak günü, G.Ş. ise 27 Ocak günü yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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