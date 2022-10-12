Son dakika haber! Fatih'te otobüs sürücüsü tartıştığı yolcuyu darp etti...O anlar cep telefonu kamerasında

Fatih'te otobüs sürücüsü tartıştığı yolcuyu darp etti...O anlar cep telefonu kamerasında

Doktor olduğu öğrenilen yolcu darp raporu alarak şikayetçi oldu

İSTANBUL - Fatih'te bir İETT otobüsü şoförü sözlü tartışma yaşadığı yolcuyu darp etti. O anlar darp edilen yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, doktor olduğu öğrenilen yolcu sürücü hakkında şikayetçi oldu.

Olay, dün 17.40 sıralarında Fatih Pazartekke durağında bulunan 34 YN 7475 plakalı İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, doktor Baki B., otobüse bindi ve aracın Cevizlibağ durağından geçip geçmediğini sordu ancak otobüs şoförü cevap vermedi. Yerine oturan Baki B. başka bir vatandaşın da durak bilgisi sorduğunu ancak şoförün cevap vermediğini görünce bu duruma tepki gösterdi. Baki B. yaşanan tartışmayı cep telefonu ile kaydetmeye başlarken sürücü ise koltuğundan kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Baki B.'nin cep telefonu ile kayıt yaptığını gören otobüs şoförü öfkelenerek yolcuya vurmaya başladı. Otobüsten inen Baki B. darp raporu alarak sürücüden şikayetçi oldu. O anlar darp edilen yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.