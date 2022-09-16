İETT'de "ayağıma bastın" diyerek bıçak çekti! Kadınlar çığlık çığlığa yardım istedi - Son Dakika
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İETT'de "ayağıma bastın" diyerek bıçak çekti! Kadınlar çığlık çığlığa yardım istedi

16.09.2022 12:03

İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsünde bir kişi, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. Otobüste korku dolu anlar yaşanırken kadın yolcular "kapıyı açın" diyerek çığlık attı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken saldırıya uğrayan yolcu arka kapıdan inip uzaklaştı. Ayrıca olayla ilgili şikayetinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da bir İETT otobüsündeki olay dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında "ayağıma bastın" tartışması çıktı. Ayağına basıldığını öne sürün yolcu, tartıştığı yolcuya bıçakla saldırdı. Yolcular arasında korku dolu anlar yaşandı.

"KAPIYI AÇIN"

Otobüsteki kadınların "kapıyı açın" diye çığlık attığı duyuldu. Saldırıya uğrayan yolcu otobüsün arka tarafına doğru ilerledi. Bıçaklı saldırgan ise peşinden ilerlemeye çalıştı. Bu sırada saldırganı beraber otobüse bindiği kişiler sakinleştirmeye çalıştı. Saldırıya uğrayan yolcu arka kapıdan inip uzaklaşırken olayla ilgili şikayetinin bulunmadığı öğrenildi.

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İzmir spor haberi: Karşıyaka'da Fatih yetişiyor İzmir spor haberi: Karşıyaka'da Fatih yetişiyor FATİH'TE OTOBÜSTE BIÇAKLI DEHŞET FATİH'TE OTOBÜSTE BIÇAKLI DEHŞET
Kaynak: DHA

Fatih, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT'de 'ayağıma bastın' diyerek bıçak çekti! Kadınlar çığlık çığlığa yardım istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT'de "ayağıma bastın" diyerek bıçak çekti! Kadınlar çığlık çığlığa yardım istedi - Son Dakika
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