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Fatih'te otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Fatih'te otomobil alev alev yandı

18.02.2022 16:57
Fatih'te otomobil alev alev yandı

İstanbul Fatih'te seyir halindeki otomobilden bir anda alevler yükseldi.

İstanbul Fatih'te seyir halindeki otomobilden bir anda alevler yükseldi. Otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken otomobilde ağır hasar oluştu.

Yangın, Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BCM 881 plakalı Chevrolet Captiva marka otomobilin sürücüsü seyir halindeyken aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören sürücü, araçtan inerken alevler bir anda büyüdü. Çevredeki esnaf yangına su ve yangın tüpüyle müdahale etse de alevleri söndürmeye yetmedi.

Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobile müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Polis, müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında, otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahalede bulunan esnaf Rıdvan Çelik, "Araba yürürken bir anda alev aldı. Öyle bıraktılar. Sonra biz bidonlarla su döktük. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettik, söndüremedik. Sonra itfaiye gelip söndürdü. Alev alev yanıyordu. Yandaki araçlara sıçrayacak diye korktuk. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Sadece araç yandı" dedi - İSTANBUL

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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