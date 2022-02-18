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FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

18.02.2022 17:16

FATİH'te seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümü bilinmeyen neden alev alev yandı.

FATİH'te seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümü bilinmeyen neden alev alev yandı. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde seyir halinde olan 34 BCM 881 plakalı otomobilin motor bölümü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsünün hemen durdurarak indiği otomobildeki alevlere çevredeki esnaf su bidonu ve yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Esnafın müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına müdahalede bulunan esnaf Rıdvan Çelik, "Araba yürürken bir anda alev aldı. Öyle bıraktılar. Sonra biz bidonlarla su döktük. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettik, söndüremedik. Sonra itfaiye gelip söndürdü. Alev alev yanıyordu. Yandaki araçlara sıçrayacak diye korktuk. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Sadece araç yandı" dedi.

FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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