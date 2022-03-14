Fatih'te otomobil alev alev yandı - Son Dakika

FATİH'te seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen neden yangın çıktı. Sürücüsü yol kenarına çekerek otomobilden inerken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobil yangını, saat 22.00 sıralarında, Dervişali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde çıktı. Seyir halindeki Muhammet Altıner'in kullandığı 34 TC 1814 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü Altıner, yol kenarında durdurduğu otomobilden indi. Ardından otomobilin ön kısmından alevler yükseldi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra yangın tüpleriyle yardıma koştu. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde önlem aldı. Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN DİYORUM'

Otomobilinde yangın çıkan Muhammet Altıner, "Normal yolumda giderken motor kısmından duman çıktı biraz. Ben de hararet yaptı sandım, hemen aracı sağa çektim, indim baktım, ateş çıkmaya başladı. Bir anda ne oldu ben de anlamadım. Polisler yaklaştırmadı bizi. Allah razı olsun birkaç kişi yardıma geldi, yangın tüpü ile müdahale etti. Arabada tektim. Hayatımda ilk defa başıma geldi. Herkes 'Allah korudu' diyor. Cana geleceğine mala gelsin diyorum" dedi. Öte yandan, yangın çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiği görülüyor. Polis ekiplerinin de önlem amaçlı vatandaşları uzaklaştırıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.