Fatih'te otomobil, kaldırımdaki 3 kişiye çarpıp dükkana girdi - Son Dakika

Fatih'te kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak kasap dükkanına girdi.

Alınan bilgiye göre, sürücü Ercan D. iddiaya göre, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı. Bunun üzerine kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen 3 kişiye ve park halindeki motosikletlere çarpıp kasap dükkanına girdi.

Kazada aracın çarptığı 3 kişi ile sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki 3 kişiyle motosikletlere çarptığı görülüyor. Hızını alamayan aracın daha sonra dükkana girdiği görüntülere yansıyor.