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Fatih'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Fatih'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

18.06.2021 05:17

Fatih'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı Fatih'te seyir halinde olan otomobil sürücüsü kontrolü kaybederek önünde ilerleyen motosiklete çarptı.

Fatih'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Fatih'te seyir halinde olan otomobil sürücüsü kontrolü kaybederek önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosikletten düşerek ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22: 45 sıralarında Fatih Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 34 KY 6142 plakalı otomobil sürücüsü yol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple önünde bulunan motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü A.A motosikletin üzerinden yere düşerek ağır yaralandı. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde yerde yatan motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasında

Kaza sonrası yere düşen motosiklet sürücüsü başından ağır yaralanarak kanlar içinde yerde dakikalarca sağlık ekiplerini bekledi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kaza sonrası çekilen görüntülerde otomobilin kısmında meydana gelen hasar kazanın boyutunu gözler önüne sererken ağır yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı iddia edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Fatih'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
Fatih'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
Fatih'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
Fatih'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Fatih Karagümrük, Otomobil, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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