Son dakika haber: Fatih'te kaza sonrası metrelerce havalanan otomobil tarihi su kemerine böyle çarptı - Son Dakika
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Son dakika haber: Fatih'te kaza sonrası metrelerce havalanan otomobil tarihi su kemerine böyle çarptı

Son dakika haber: Fatih'te kaza sonrası metrelerce havalanan otomobil tarihi su kemerine böyle çarptı

16.02.2021 11:34

Son dakika gündem haberi: FATİH'te refüje çarpan otomobil metrelerce havalandıktan sonra tarihi su kemerine çarptı.

FATİH'te refüje çarpan otomobil metrelerce havalandıktan sonra tarihi su kemerine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilde bulunan 5 kişiden, sürücü ile bir arkadaşı yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Fatih, Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde gece saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Hızla gelen otomobil Atatürk Bulvarı Caddesi'nden Aksaray istikametine doğru giderken refüje çıktı. Metrelerce havalanan otomobil tarihi su kemerine çarptı.Kaza sonrası otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü ve bir arkadaşı yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralanan sürücü ile arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçta bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAf)


Kaynak: DHA
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Otomobil, İstanbul, Fatih, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fatih'te kaza sonrası metrelerce havalanan otomobil tarihi su kemerine böyle çarptı - Son Dakika


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