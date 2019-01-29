Son Dakika Haberleri: Fatih'te Otomobilde Gizlenen Uyuşturucu Böyle Bulundu

Fatih'te Otomobilde Gizlenen Uyuşturucu Böyle Bulundu

52 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHAİstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobile gizlenen 9 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Fatih'te Otomobilde Gizlenen Uyuşturucu Böyle Bulundu, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobile gizlenen 9 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyon polis kamerası tarafından kaydedildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen S.A. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 23 Ocak'ta düzenlediği operasyonda şüphelinin kullandığı otomobili Fatih'te durdurdu. Operasyonda 31 yaşındaki S.A. ve 28 yaşındaki eşi M.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. 

Polis otomobilde detektör köpek yardımıyla arama yaptı. Detektör köpeğinin aracın tekerleklerini koklaması üzerine, aracın lastikleri söküldü. Polis aracın kaputuna gizlenen 9 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucu maddelerin detektör köpekler tarafından fark edilmemesi için ise tuvaletlerde kullanılan koku giderici ile uyuşturucu madde kokusunu bastırdıkları ortaya çıktı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi olduğu öğrenilen M.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafında görüntülendi. 

Görüntü Dökümü

---------

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin otomobili incelemesi

-Ekiplerin zulayı bulması 

-Zuladan çıkan uyuşturucu madde

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:15 Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak 4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı Son Dakika! BM Özel Raportörü Suudi Konsolosluğuna Alınmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:07:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te Otomobilde Gizlenen Uyuşturucu Böyle Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]