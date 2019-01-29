Son Dakika Haberleri: Fatih'te Otomobilde Gizlenen Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu

Fatih'te Otomobilde Gizlenen Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu

55 dakika önce

FATİH'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobile gizlenen 9 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Fatih'te Otomobilde Gizlenen Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Buldu, System.String[]
FATİH'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobile gizlenen 9 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alınıdı. Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulma anları kameraya yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen S.A. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 23 Ocak'ta düzenlediği operasyonda şüphelinin kullandığı otomobili Fatih'te durdurdu. Operasyonda 31 yaşındaki S.A. ve 28 yaşındaki eşi M.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. 

Polis otomobilde detektör köpek yardımıyla arama yaptı. Detektör köpeğinin aracın tekerleklerini koklaması üzerine, aracın lastikleri söküldü. Polis aracın kaputuna gizlenen 9 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucu maddelerin detektör köpekler tarafından fark edilmemesi için ise tuvaletlerde kullanılan koku giderici ile uyuşturucu madde kokusunu bastırdıkları ortaya çıktı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi olduğu öğrenilen M.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafında görüntülendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

Narkotik, Fatih, 3. Sayfa
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