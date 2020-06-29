Fatih'te otomobilin alt kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika

Fatih'te otomobilin alt kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı

FATİH Çemberlitaş'ta bir otomobilin alt kısmına giren yılan, zabıta ekipleri tarafından çıkarıldı.

FATİH Çemberlitaş'ta bir otomobilin alt kısmına giren yılan, zabıta ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, öğleden sonra Fatih Çemberlitaş'taki bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otomobilinin alt kısmında bir yılan fark eden sürücü durumu otopark yakınında bulunan zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, yılana müdahale edemeyince aracı çekiciyle Fatih İtfaiye İstasyonuna götürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yılan, mahsur kaldığı yerden sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Çıkarılan yılan uygun bir yerde doğaya bırakıldı.

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- İstanbul
Zabıta, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 20:17 Kaynak: DHA

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