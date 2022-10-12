Kazada araçtaki üç bölge hakemi yaralanırken, diğer aracın sürücüsünün otomobili terk ederek kaçtığı ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde meydana geldi. Yol kenarında duran içerisinde sürücü Uğurcan Fidan ile futbol müsabakalarında hakemlik yaptıkları öğrenilen Muhammet Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan'ın bulunduğu 34 DNM 048 plakalı otomobile arkadan gelen 34 GK 9508 plakalı başka otomobil çarptı.

Kaynak: DHA

Kennedy Caddesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı - Son Dakika

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