Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı

12.10.2022 05:18

İstanbul'un Fatih ilçesinde arkadan gelen bir otomobilin çarptığı park halindeki başka bir aracın içinde bulunan 3 bölge hakemi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hakemleri yaralayan sürücü, otomobilini terk ederek olay yerinden kaçtı.

Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki başka bir otomobilde bulunan 3 bölge hakemi yaralandı. Sürücü aracını bırakarak kaçtı.

ARKADAN GELEREK ÇARPTI

Kaza, saat 21.30 sıralarında, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde meydana geldi. Yol kenarında duran içerisinde sürücü Uğurcan Fidan ile futbol müsabakalarında hakemlik yaptıkları öğrenilen Muhammet Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan'ın bulunduğu 34 DNM 048 plakalı otomobile arkadan gelen 34 GK 9508 plakalı başka otomobil çarptı.

İstanbul'da otomobilin çarptığı araçtaki 3 hakem yaralandı

SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ TERK EDİP KAÇTI

Kazada araçtaki üç bölge hakemi yaralanırken, diğer aracın sürücüsünün otomobili terk ederek kaçtığı ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da otomobilin çarptığı araçtaki 3 hakem yaralandı

KAZA SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Kennedy Caddesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı - Son Dakika
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