Fatih'te otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı

31.01.2021 23:15
Fatih'te otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı

FATİH'te sokak üzerinde otomobili çarptığı gece bekçisi yaralandı.

FATİH'te sokak üzerinde otomobili çarptığı gece bekçisi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Vefa Mahallesi Canfeda Cami Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) yapan gece bekçisine otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekçinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Fatih, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı - Son Dakika
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