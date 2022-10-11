Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı

11.10.2022 23:20

İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 bölge hakemi yaralandı.

İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 bölge hakemi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde yol kenarında park halinde olan ve içerisinde futbol müsabakalarında hakemlik yaptıkları öğrenilen Muhammet Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan'ın bulunduğu otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Kazada araçtaki üç bölge hakemi yaralanırken, diğer aracın sürücüsünün otomobili terk ederek kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunmakaza sonrası kaçtığı iddia edilen sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki araçta bulunan 3 hakem yaralandı - Son Dakika
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