Fatih'te otomobilin içine giren yılan itfaiye ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Fatih'te otomobilin içine giren yılan itfaiye ekipleri alarma geçirdi

Otomobile giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı

İSTANBUL - Fatih'te bir aracın alt kısmına giren yılan, itfaiye istasyonunda ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde çıkartıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Çemberlitaş'taki bir otoparkta bulunan bir otomobilde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin alt kısmında bir yılan olduğu fark edildi. Otomobil sahibi otoparkta bulunan zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri de, aracı Fatih İtfaiye İstasyonuna götürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yılan, mahsur kaldığı yerden sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.

Otomobile zarar verilmeden sahibine teslim edildi.