Fatih, Unkapanı Atatürk Bulvarı 'nda, dün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Burak Sabay hayatını kaybetmişti. Olaya karışan otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Kaya'nın, tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Unkapanı, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti - Son Dakika

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