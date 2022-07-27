Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti

27.07.2022 22:13
Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti

Fatih'te otomobille motosikletlinin karıştığı kazada, motosikletlinin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fatih'te otomobille motosikletlinin karıştığı kazada, motosikletlinin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fatih, Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda, dün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Burak Sabay hayatını kaybetmişti. Olaya karışan otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Kaya'nın, tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri İstanbul'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti İstanbul'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Unkapanı, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti - Son Dakika
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