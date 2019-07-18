Son Dakika Haberleri: Fatih'te otomobillere dadanan hırsızlara operasyon
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Fatih'te otomobillere dadanan hırsızlara operasyon

1 saat önce

Fatih'te otomobillerin camlarını kırarak içlerindeki değerli eşyaları çalan 6 kişi yakalandı.

Fatih'te otomobillere dadanan hırsızlara operasyon, System.String[]
Fatih'te otomobillerin camlarını kırarak içlerindeki değerli eşyaları çalan 6 kişi yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayı boyunca Fatih'te 22 ayrı otomobilden hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları kısa sürede sonuç verdi ve şahıslar 1 Temmuz Pazartesi günü kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Fatih K. (20), Agit A. (20) ve Metin Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaşları küçük 3 şüpheli de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler Fatih K. ve Agit A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Metin Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin kırmızı renkli bir araca yaklaştıkları, önce aracın camını kırıp daha sonra aracın içine bindikleri, içeride bulunan değerli eşyaları aldıktan sonra araçtan ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
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