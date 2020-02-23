FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

6 saat önce

Şüphelilerin araçları kundaklayıp, kaçmaları kameralara yansıdı.

FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]

-Şüphelilerin araçları kundaklayıp, kaçmaları kameralara yansıdı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Fatih'te 4 şüpheli park halindeki 9 otomobil kundaklandı. Şüphelilerin araçları yaktıkları anlara kameralara saniye saniye yansıdı.

Fatih, Ayvansaray Mahallesinde saat 03.15 sıralarında 4 şüpheli Mumhane Caddesinde park halindeki 9 araca yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçlar kısa sürede alev topuna dönerken, şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Araçlarda oluşan hasar gündüz ortaya çıktı.  Araçlar yandığı sırada oluşan patlamalarla çevredeki bazı dairelerin camlarının kırıldığı görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin araçları yaktıkları anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, 4 şüpheli sokağa geliyor. Şüphelilerden 2'sinin elindeki bidon dikkat çekiyor. Şüphelilerden biri köşeye bidonu bırakıyor. Görüntülerin devamında sokağa giren şüpheliler araçların üzerine yanıcı maddeyi döküyor. Şüpheliler daha sonra koşarak kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin sokağa gelişi

-Araçları yakmaları

-Kaçmaları


Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: Şaka sandım
"Sıfır" diye aldığı otomobilde hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:46:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]