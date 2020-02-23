FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI - Son Dakika

FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI

6 saat önce

Yakalanan 2 şüphelinin üstünden benzin kokan eldiven çıktı.

FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI, System.String[]

-Yakalanan 2 şüphelinin üstünden benzin kokan eldiven çıktı.

Ali ABLAY/ FATİH'te park halindeki 9 otomobili kundaklayan 4 şüpheliden ikisi, Balat'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden yanmış benzin kokulu eldiven ele geçirildi.

Fatih, Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi'nde 4 şüpheli park halindeki 9 otomobili kundaklamıştı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli ve yüzleri kapalı şüphelilerden, Barış K. ve Ramazan A.'yı Balat Sahil yolunda ticari bir araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden yanmış benzin kokulu eldiven ele geçirildi. Emniyetten yapılan açıklamada diğer iki şüphelinin de tespit edildiği açıklanırken, soruşturmanın TEM Şube Müdürlüğünce yürütüleceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Şüphelilerin kundaklama anları


Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FATİH'TE OTOMOBİLLERİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]