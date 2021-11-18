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FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI

18.11.2021 10:25

FATİH'te, iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmeden teslim ettiği otomobil, geri geri harekte geçerek, sürücüsü Doktor Selen Dehmen'i sürükledi.

FATİH'te, iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmeden teslim ettiği otomobil, geri geri harekte geçerek, sürücüsü Doktor Selen Dehmen'i sürükledi. Doktor Selen Dehmen'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otoparkı işleten firmadan şikayetçi olan Dehmen, "Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı" dedi.

Olay, 23 Ekim Salı günü saat 19.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde, özel bir işletmeye ait otoparkta meydana geldi. Şişli Etfal Hastanesi asistan doktorların olan Selen Dehmen (31) annesine misafirliğe geldiğinde otomobilini otoparka bıraktı. Selen Dehmen 6 yaşındaki kızıyla birlikte bir süre sonra Kağıthane'deki evine gitmek üzere annesinin evinden çıkarak otoparka geldi. Dehmen'in iddiasına göre, otopark görevlisi otomobili teslim etmek üzere getirerek, çıkıştaki yokuşa el frenini çekmeden bıraktı. Kadın sürücü, binmek üzere ayağını içine atar atmaz otomobil geri geri harekete geçti. Kadın, henüz otomobile bineyen 6 yaşındaki kızının gözü önünde sürüklenerek yaralandı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kırılan omzu sarılan, karnı ve bacaklarındaki yaralar tedavi edilen Dehman, bir gün sonra taburcu edildi. Doktor Selen Dehmen'in otoparkı işleten firmadan şikayetçi olduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"ARACA BACAĞIMI ATTIĞIMDA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE KAYDI VE BEN DÜŞTÜM KAFAMI VURDUM"

Başından geçenleri anlatan Doktor Selen Dehmen, "Aracımı almak için otoparka gittim, yanımda 6 yaşında kızım da vardı. Otopark görevlisi bana 'içeride çok sayıda kiriş var. Rampa dik, aracı ben çıkartayım? dedi. Ben de 'peki' dedim. Ancak, araç düzlüğe gelmeden bana vermeye çalıştı. Ben de birkaç kez aracı düz noktaya çıkarmasını söyledim. Arka teker rampada kaldı. ve ben çocuğumu araca bindirmedim, duruşunu sevmediğim için. Sonrasında ben şoför koltuğuna geçtim, o kişi de indi. Yokuş kalkış destek o kişiye bir süre tanıdı. O kısımda da biraz kaydı ancak onu da görüntüde gördük. Fark edeceğimiz bir kayma değildi. Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum" dedi.

"ÇOK UCUZ ATLATTIM ANCAK HEM KIZIMDA HEM BENDE PSİKOLOJİK ETKİLER BIRAKTI"

Dehmen konuşmasının devamında, "Sıcak bir şekilde kafamdan kanlar akmaya başladı. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı. ve ben ters takla atarak, yokuş boyunca küçücük yerde, yuvarlandım. Sonrasında yokuş bitince araba yavaşladı ve ben de kendimi kurtardım. Sonrasında 112 acil yardımla hastaneye gittik. Yapılan tetkiklerde çok şükür kürek kemiğim de kırık, sağ omzumda yırtıklar dışında çok hayati bir şey bulunamadı. Çok çok ucuz atlattım. Ancak, hem kızımda hem bende psikolojik etkiler bıraktı. Gece kabuslar görmeye başladık. Arabalardan korkar olduk. Bir aydır çalışamıyorum, asistanlığım uzadı, maaşım düştü raporlu olduğum için. Ben bu kadar mağduriyet yaşarken, karşı tarafın hiçbir şey olmamış gibi davranması ve hiçbir şey olmamış gibi faaliyet göstermesi psikolojimi bozuyor. Buradan yetkili mercilere seslenmek istiyorum. Lütfen, bu otoparklardaki işleyişsizliklere göz yumulmasın" şeklinde konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kadın kızı ile birlikte bir süre kaldırımda bekliyor. Otomobilin getirilmesiyle kadın, şoför koltuğuna yöneliyor. Otomobil, bir anda geri doğru harekete geçiyor. Olanlar karşısında küçük kızın otoparka doğru koştuğu görülüyor.

FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI
FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE OTOPARK GÖREVLİSİ İHMALİ İDDİASI: OTOMOBİL HAREKETE GEÇİNCE DOKTOR SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
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