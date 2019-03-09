Fatih'te Oturma İzni Bulunmayan 437 Yabancı Sınırdışı Edilecek
1 saat önce
Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA-FATİH'te oturma izni bulunmayan 437 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek.
Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA-FATİH'te oturma izni bulunmayan 437 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek. İstanbul
Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Fatih'te çeşitli noktalarda oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis
, 2 ay boyunca yabancı uyruklu kişilere yönelik 4 farklı denetim yaptı. Denetimlerde 818 yabancı uyruklu kişinin kimlikleri ve oturma belgeleri kontrol edildi. Oturma izni bulunmayan 437 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin hakkında işlem yapılarak sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:51 Kaynak: DHA
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