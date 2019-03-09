Son Dakika Haberleri: Fatih'te Oturma İzni Bulunmayan 437 Yabancı Sınır Dışı Edilecek

Fatih'te Oturma İzni Bulunmayan 437 Yabancı Sınır Dışı Edilecek

1 saat önce

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHAFatih'te oturma izni bulunmayan 437 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek.

Fatih'te Oturma İzni Bulunmayan 437 Yabancı Sınır Dışı Edilecek, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Fatih'te oturma izni bulunmayan 437 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek. 

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih'te çeşitli noktalarda oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, 2 ay boyunca yabancı uyruklu kişilere yönelik 4 farklı denetim yaptı. Denetimlerde 818 yabancı uyruklu kişinin kimlikleri ve oturma belgeleri kontrol edildi. Oturma izni bulunmayan 437 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin hakkında işlem yapılarak sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin şüphelileri araması 

-Uygulamalarda oturma izni olmadığı için yakalanan şüpheliler

-Kimlik ve belge kontrolü yapılması

-Genel ve detaylar

09.03.2019 -10.46 Haber Kodu : 190309040

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:48 Kaynak: DHA

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