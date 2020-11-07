Son dakika haberleri... Fatih'te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fatih'te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

07.11.2020 13:06

Gelen son dakika haberlerine göre Fatih'te Özbekistanlı iki grup arasında çıkan kavgada Bexzodbek Abduraxmonov bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih'te Özbekistanlı iki grup arasında çıkan kavgada Bexzodbek Abduraxmonov bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerası yansırken katil zanlısı tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos gecesi saat 00.50 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Natır Kızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistanlı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve Bexzodbek Abduraxmonov (25) karnından bıçaklandı. Abduraxmonov'u bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abduraxmonov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, kimliği belirlenen şahsı yakalamak için harekete geçti.

Cinayet masası dedektiflerinin çalışmaları sonucu, Bexzodbek Abduraxmonov'un öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu belirlenen Javokhırbek Jurabekov (25) sahte pasaportla yurtdışına çıkmak isterken havalimanında kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Javokhırbek Jurabekov adliyeye sevk edildi. Bexzodbek Abduraxmonov'u öldürdüğü şüphesiyle hakim karşısına çıkartılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-İHA-

Son dakika haberleri... Fatih'te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri... Fatih'te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri... Fatih'te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri... Fatih'te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri... Fatih'te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri... Fatih'te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Katip Kasım Mahallesi, Ağustos, Cinayet, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Fatih'te Özbekistanlı gruplar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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