Son Dakika Haberleri: Fatih'te Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı

Fatih'te Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı

15 dakika önce

Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü kaza yaptı.

Fatih'te Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı, System.String[]
Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü kaza yaptı. Kaza sonrası can kaybı olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saat 07: 00 sıralarında Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim istikametinden Fatih Kocamustafapaşa istikametine giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GAK 71 plakalı otobüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca daha sonra da çöp kutusuna çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında otobüs içerisinde kimse olmazken, kaza nedeniyle otobüste maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'e ait vinç olay yerine çağırılırken, kaza nedeniyle Aksaray istikameti polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası özel halk otobüsünün vinç yardımıyla çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:13 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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