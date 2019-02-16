Fatih'te Özel Harekattan Operasyon
55 dakika önce
- Emniyet güçlerinden detaylar Polisin çelik yelek giymesi Özel Harekat polislerinin olay yerine gelişi Zanlının gözaltına alınması İSTANBUL - Fatih'te bir binada silahlı iki kişinin olduğu ihbarı üzerine polisler çevreyi sardı.
- Emniyet güçlerinden detaylar
Polisin çelik yelek giymesi
Özel Harekat polislerinin olay yerine gelişi
Zanlının gözaltına alınması İSTANBUL - Fatih
'te bir binada silahlı iki kişinin olduğu ihbarı üzerine polisler çevreyi sardı. Olay yerine özel harekat ekipleri geldi. Bir kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:25 Kaynak: AA
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