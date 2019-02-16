Son Dakika Haberleri: Fatih'te Özel Harekattan Operasyon

Fatih'te Özel Harekattan Operasyon

55 dakika önce

- Emniyet güçlerinden detaylar Polisin çelik yelek giymesi Özel Harekat polislerinin olay yerine gelişi Zanlının gözaltına alınması İSTANBUL - Fatih'te bir binada silahlı iki kişinin olduğu ihbarı üzerine polisler çevreyi sardı.

- Emniyet güçlerinden detaylar
Polisin çelik yelek giymesi
Özel Harekat polislerinin olay yerine gelişi
Zanlının gözaltına alınması İSTANBUL - Fatih'te bir binada silahlı iki kişinin olduğu ihbarı üzerine polisler çevreyi sardı. Olay yerine özel harekat ekipleri geldi. Bir kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:25 Kaynak: AA

Fatih, Güncel
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