Fatih'te korkunç olay: Bir apartman dairesinde parçalara ayrılmış ceset bulundu - Son Dakika
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Fatih'te korkunç olay: Bir apartman dairesinde parçalara ayrılmış ceset bulundu

31.10.2022 21:03

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir apartman dairesinde yaşlı bir adamın parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu. Polisler, olayı aydınlatmak için harekete geçti.

Fatih'te bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, saat 16.30'da Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta bir apartmana geldi. Yapılan incelemede apartmanda bir dairede parçalara ayrılmış ceset bulundu.

GÖRGÜ ŞAHİTLERİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yeri inceleme polisleri ve savcı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı aydınlatmak için çalışmalara başlayan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin otopsinin ardından kime ait olduğunun tespit edilebileceği öğrenildi.

"YAŞLI BİRİ OLDUĞUNU DUYDUM"

Mahalle sakini Kürşat Cebeci, "Ben burada misafirim yeni geldim. Buraya geldiğimde polisler vardı. İddiaya göre 1 hafta önce burada öldürülen bir adamın cesedi bulunmuş. Cesedin parçalara ayrıldığını söylüyorlar, ne kadar doğru bilmiyorum. Kim olduğunu, yaşını bilmiyorum. Cenaze aracını geldi, cesedi götürdüler, olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını yapmışlar. Yaşlı biri olduğunu duydum" dedi

Kaynak: DHA
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Adli Tıp Kurumu, İnceleme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te korkunç olay: Bir apartman dairesinde parçalara ayrılmış ceset bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te korkunç olay: Bir apartman dairesinde parçalara ayrılmış ceset bulundu - Son Dakika
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