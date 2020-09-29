Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama - Son Dakika

Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama

Fatih'te parfüm satışı yapan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama, System.String[]

Fatih'te parfüm satışı yapan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlama nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Manyasizade Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir parfüm dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı iş yerinde bir süre soğutma çalışması yaptı.

Can kaybının yaşanmadığı ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı patlamanın ardından dükkanda hasar oluşurken cam parçaları ve parfüm şişelerinin yola saçılması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Yapılan temizleme çalışmalarının ardından cadde trafiğe açıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama
Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama
Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama
Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama
Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama
Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama
Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama
Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama

Patlama, İtfaiye, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te parfüm satışı yapan iş yerinde patlama - Son Dakika

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