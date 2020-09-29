Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı - Son Dakika

Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı

FATİH'te bir parfümeride henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı, System.String[]
FATİH'te bir parfümeride henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Balat Manyasizade Cadde'de saat 18.00 sıralarında parfüm satışı yapılan işyerinde henüz bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlama sırasında dükkanda bulunan bir çalışan hafif şekilde yaralandı. Patlamayı duyan vatandaşlar dükkanda çıkan yangını söndürmek için yardıma koştu. Bu sırada iddiaya göre ikinci kez meydana gelen ufak çaplı patlamada yardıma gelen Muammer Şen isimli esnaf hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken diğeri ayakta tedavi edildi. Polis patlama hakkında soruşturma başlattı.

"YANGINI SÖNDÜRÜRKEN İKİNCİ PATLAMA OLUYOR"

Babası yaralanan Furkan Şen, "Olay içeride çalışırlarken patlama meydana geliyor. Babam buradan yangın söndürme tüpünü alıyor. Yangını söndürürken de içeride ikinci bir patlama meydana geliyor. Camlar babama geliyor. Babam eğiliyor yüzüne camlar gelmiyor ancak kollarına geliyor. Şuan hastanede dikiş atılıyor. Sağlık durumu iyi." diye konuştu.

- İstanbul
Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı
Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı
Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı
Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı
Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı

Patlama, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı         
00:01
Ermeni askerlerinin cephede Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı         
23:11
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
2 çocuk annesi kadın, uzaklaştırma kararı aldığı eşi tarafından öldürüldü 2 çocuk annesi kadın, uzaklaştırma kararı aldığı eşi tarafından öldürüldü         
12:49
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Eşini öldürüp cansız bedenini otomobilde gezdiren koca, müebbet hapis cezası aldı Eşini öldürüp cansız bedenini otomobilde gezdiren koca, müebbet hapis cezası aldı         
09:09
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 02:39:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei