Fatih'te park halindeki 2 aracı soyan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te park halindeki 2 aracı soyan hırsız yakalandı

13.10.2022 14:32
Fatih'te park halindeki 2 aracı soyan hırsız yakalandı

Fatih'te park halindeki 2 aracı soyan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Fatih'te park halindeki 2 aracı soyan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Olaylar 7-8 Ekim tarihlerinde Fatih Karagümrük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde sokakta kimse olmadığı sırada harekete geçen hırsız, 2 araçtan bir miktar para ve kişisel eşya çaldı. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilince konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede kimliği tespit edilen şüphelinin L.D. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahsın Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi'nde bir adreste olduğu belirlendi. Ardından ekipler, şüpheli şahsı yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık, kapkaç, sahtecilik ve benzeri suçlardan çok sayıda sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs "Otodan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te park halindeki 2 aracı soyan hırsız yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te park halindeki 2 aracı soyan hırsız yakalandı - Son Dakika
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