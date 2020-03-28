FATİH'TE PARKTA TOPLU ŞEKİLDE ALKOL ALAN KİŞİLERE CEZA KESİLDİ - Son Dakika

FATİH'te yapılan tüm uyarılara rağmen parkta toplanıp, sosyal mesafeyi hiçe sayarak alkol alan kişilere ceza kesildi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm çağrılara rağmen Fatih Kemal Paşa Mahallesi Şirvanizade Sokakta bulunan Numune Parkta toplanan bir grup alkol aldı. Sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan 15 kişiye Fatih Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından ceza kesildi

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-Alkol alan kişiler