Fatih'te pazarda kaybolan 3 yaşındaki çocuğa montunu giydirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te pazarda kaybolan 3 yaşındaki çocuğa montunu giydirdi - Son Dakika

Fatih'te pazarda kaybolan 3 yaşındaki çocuğa montunu giydirdi

6 saat önce

FATİH'te pazarda kaybolan 3 yaşındaki çocuk zabıta ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Fatih'te pazarda kaybolan 3 yaşındaki çocuğa montunu giydirdi, System.String[]

FATİH'te pazarda kaybolan 3 yaşındaki çocuk zabıta ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Bir zabıta memuru, ağlamaktan bitkin düşen ve üşüyen çocuğa üzerinden çıkardığı montu giydirdi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Fatih Belediyesi motosikletli zabıta ekibi, Balat'taki ünlü Çarşamba pazarı çevresinde devriye gezerken, ağlayan bir çocuğu gördü. Ağlamaktan bitkin düşen 3 yaşındaki çocuğa zabıta ekibi önce su içirip sakinleştirdi. Bir zabıta personeli, üşümesin diye montunu çıkarıp çocuğa giydirdi. Çocuk ısınınca zabıtanın kucağında uyudu. Zabıta ekipleri, bir süre sonra ulaştıkları ailesine çocuğu teslim etti.


Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:21 Kaynak: DHA
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