FATİH'TE PAZARDA MASKE DENETİMİ - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan tedbirler kapsamında Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te çarşamba günü kurulan semt pazarında maske denetimi yaptı. Denetimlerde maske takmayan kişilere 3 bin 180 lira ceza yazıldı.

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