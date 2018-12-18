Fatih'te Pet Shop'ta Yangın: 1 Yaralı (2)

Ersan SAN / İSTANBUL DHAFatih'te hayvan yemi satılan bir işyerinde doğalgaz patlaması sonrası yangın çıktı.

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA



Fatih'te hayvan yemi satılan bir işyerinde doğalgaz patlaması sonrası yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında 1 kişi yaralandı.



Olay, saat 16.15'te Seyit Ömer Mahallesi Hüseyin Kazım Sokak'ta bulunan iş yerinde doğalgazdan kaynaklandığı belirlenen patlama meydana geldi. Ardından iş yerinin bodrum katında yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü. Pet shop olarak belirtilen iş yerinde hayvan bulunmadığı, yem satışı yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-Hasarlı işyeri



-İtfaiyenin çalışması

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