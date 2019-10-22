Son Dakika Haberleri: Fatih'te piyasa değeri 3 milyon lira olan sahte sigara kağıdı ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te piyasa değeri 3 milyon lira olan sahte sigara kağıdı ele geçirildi

Fatih'te piyasa değeri 3 milyon lira olan sahte sigara kağıdı ele geçirildi

8 dakika önce

Fatih'te piyasa değeri 3 milyon lira olan sahte sigara kağıdı ele geçirildi İş yeri duvarına asılı "Dilimize sahip çıkalım" yazısı dikkat çektiİSTANBUL - İstanbul Fatih'te sahte sigara bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan sahte sigara kağıdı...

Fatih'te piyasa değeri 3 milyon lira olan sahte sigara kağıdı ele geçirildi

İş yeri duvarına asılı "Dilimize sahip çıkalım" yazısı dikkat çekti

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te sahte sigara bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan sahte sigara kağıdı ele geçirdi. Operasyonda iş yerinin duvarına yazılan "Dilimize sahip çıkalım yazısı" dikkat çekti.

Piyasaya sahte sigara kağıdı sürüldüğü yönünde bilgi alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Fatih Cibali Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır 83 milyon sahte sigara kağıdı, 210 bin metre kesime hazır sigara kağıdı, 15 bin adet paketleme bandı, 5 adet baskı ve kesim makinesi, 200 bin bandrol ele geçirildi. Adrese yapılan operasyonda G.A.F., isimli iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Duvardaki, "Dilimizi sahip çıkalım" yazısı dikkat çekti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, iş yerinin ofis kısmında asılı bulunan "Dilimize sahip çıkalım" yazısı polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Fatih'te piyasa değeri 3 milyon lira olan sahte sigara kağıdı ele geçirildi

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:26 Kaynak: İHA
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