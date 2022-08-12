İstanbul'u kana bulayacakken yakalanmıştı! PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif anları görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'u kana bulayacakken yakalanmıştı! PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif anları görüntülendi

12.08.2022 20:59

PKK'lı terörist Mehdi Mıhçı, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla eylem yapmak ve yaptırmak üzere geldiği İstanbul'da yakalanmıştı. Mıhçı'nın İstanbul sokaklarında keşif yaparken güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Fatih'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu Mehdi Mıhçı sahte kimlikle yakalanmıştı. Mıhçı'nın İstanbul sokaklarında dolaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU, YAKALANDIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" açıklamasında bulunmuştu.

FATİH'TE YAKALANAN PKK'LI MEHDİ MIHÇI'NIN GÖRÜNTÜLERİ

MEHDİ MIHÇI'NIN İFADESİ

Mehdi Mıhçı, savcılıkta verdiği ifadesinde örgüte üye olan ablasının ölümü sonrası terör örgütüne katıldığını anlatan şüpheli, bombalı eylemlere katılmadığını öne sürdü.

26 yaşındaki teröristin ifadesinde, "2014 yılında PKK terör örgütüne katıldım ve bu nedenle sahte kimliği kullandım. Ablam Jiyan Mıhçı PKK terör örgütüne katılmıştı. 2010 yılında öldüğü haberini aldık. Bu beni psikolojik olarak etkiledi ve 2014'de ben de örgüte katıldım. Avaşin'e gittim ve orada eğitim aldım. Eğitim sonrası Şehit Behçet Bermani tepesinde kaldım, 2015 yılının sonuna kadar o bölgedeydim. Sonrasında örgütten kopmak suretiyle Irak'ın Diyana tarafında bulunan köylere geçtim.

"TÜRKİYE'YE GELMEYE ÇEKİNDİM"

Türkiye'ye gelmeye çekindim. Orada kendime bir hayat kurdum ve 2022'ye kadar bu şekilde bir hayat sürdüm. 2022'nin Temmuz ayındaysa Irak'tan İran tarafına geçtim. Oradan da Ağrı Doğubeyazıt üzerinden Türkiye'ye giriş yaptım. İstanbul'da bir iş kurmayı düşünüyordum. İş kurduktan sonra ailemle görüşüp normal bir hayat içerisine girmek istemiştim. Bana sorduğunuz 'Nur Muhammet Bultan' kimliğini Irak'taki kaçakçılar ayarlamıştı, nerede ve nasıl ayarladıklarını bilmiyorum." dediği kaydedildi.

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Fatih'te yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı'nın görüntüleri ortaya çıktı Fatih'te yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı'nın görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

Murat Karayılan, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'u kana bulayacakken yakalanmıştı! PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif anları görüntülendi - Son Dakika

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