FATİH'TE YAKALANAN PKK'LI MEHDİ MIHÇI'NIN GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TE YAKALANAN PKK'LI MEHDİ MIHÇI'NIN GÖRÜNTÜLERİ

13.08.2022 11:01

FATİH'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu Mehdi Mıhçı sahte kimlikle yakalandı.

FATİH'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu Mehdi Mıhçı sahte kimlikle yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" açıklamasında bulunmuştu. Mıhçı'nın İstanbul sokaklarında dolaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

YORUMLAR
500
İstanbul'u kana bulayacakken yakalanmıştı! PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif anları görüntülendi İstanbul'u kana bulayacakken yakalanmıştı! PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif anları görüntülendi Fatih'te yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı'nın görüntüleri ortaya çıktı Fatih'te yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı'nın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Murat Karayılan, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE YAKALANAN PKK'LI MEHDİ MIHÇI'NIN GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
07:49 Torunlarını darp eden damadına tepki gösterdiler! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpederinse durumu kritik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:01:41. #1.11#
SON DAKİKA: FATİH'TE YAKALANAN PKK'LI MEHDİ MIHÇI'NIN GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement