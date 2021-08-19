Fatih'te polis aracından park ücreti isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sivil trafik ekiplerince suçüstü yakalanan H.D ve C.B, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında adli işlem yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Bu sırada, 2 kişi polislere park etmeleri için sokak üzerinde yer gösterdikten sonra araç başına gelerek, 30 lira talep etti.

Fatih 'te, sivil polis aracından ücret talep eden, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

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